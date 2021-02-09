Z Архив новостей новости
5 11 6 4522
12:58, 09 февраля 2021

Кремль: Призывы соратников Навального к ЕС и США о санкциях против ряда россиян юридически не являются правонарушением

фото: @ breakingmash
фото: @ breakingmash

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об инициативе российского парламента приравнять подобные деяния к преступным.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее назвала предательством призывы ввести санкции. Захарова предупредила, что российские власти считают неприемлемым присутствие европейских дипломатов на протестных митингах.

Захарова считает, что Евросоюз хотел устроить России публичную порку во время визита в Москве представителя по внешней политике Жозепа Борреля.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 февраля Поздравить…

5 444 6 7309 03.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

Итог триумфального возвращения Давайте теперь, привычно лейте восклицательные знаки в протестные блоги, подписывайте бесполезные петиции…

5 219 6 20234 03.02
Новости

фото: Бобылев Сергей / ТАСС Мария Захарова назвала «предательством» призывы сторонников политика Алексея Навального ввести санкции против России По словам Захаровой, тема Навального не касается Евросоюза, который хотел устроить России «публичную порку» во время визита в Москву представителя по внешней политике Жозепа Борреля…

5 53 6 5659
Голосование
Нужно ли исключить Явлинского из партии?
5 116 6 15233 08.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…

5 69 6 9952 06.02
Новости

фото: Бобылев Сергей / ТАСС МИД РФ настаивает на том, что Москва предъявила доказательства участия западных дипломатов в протестах в России На Смоленской площади считают высылку сотрудников российских посольств из Германии…

5 33 6 5351
Новости

фото: @ breakingmash Худрук «Гоголь-Центра» Кирилл Серебрянников подтвердил, что покидает свой пост В своем «Инстаграме» режиссер опубликовал документ из Департамента культуры, в котором его уведомляют об истечении контракта 25 февраля…

5 31 6 5073
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не можете защитить – не зовите на митинги Добивайтесь, раз уже так сложилось, согласований и ведите дело так, чтобы никто их пришедших не пострадал…

5 72 6 12279 05.02
Блоги

Кирилл Серебренников: Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах…

5 31 6 5462 10:33
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Обсуждайте то, что написал Явлинский, а не его самого Много раз и Явлинского, и «Яблоко» подвергали уничтожительной критике за высказанную позицию. Но потом каждый раз время показывало, что Явлинский оказывался прав…

5 102 6 18583 08.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не надейтесь на них Действенной реакции Запада – ноль…

5 28 6 5537 07.02
Блоги

Карина Орлова журналист

Конгресс против Джокера: в Сенате начинается второй процесс импичмента Трампу Демократы намерены показывать многочисленные видео событий 6 января и подробно разобрать речь Трампа на митинге в тот день…

5 36 6 7070 06:12
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Базовые моменты в речи Байдена отчасти обнадежили Были ритуальные фразы про освобождение Навального и про Китай как самого главного конкурента, но с подчеркиванием именно правочеловеческой темы — видимо, задевают упреки в двойных стандартах…

5 54 6 10670 05.02
Интервью Разворот (утренний)

Николай Рыбаков гость: Николай Рыбаков председатель партии «Яблоко»

Такой уровень ненависти и злобы я до этого встречал только от представителей кремлевских ботов. И разницы по большому счету я никакой не вижу. И это просто страшно…

5 163 6 33266 08.02
#слушать 22:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Мельников публицист

Похоже, что и сейчас не промахнулся Явлинский оказался прав в отношении Ельцина, Гайдара, Чубайса, Путина…

5 99 6 20328 08.02
Новости

фото: Анна Майорова / ТАСС Руководитель региональных штабов Алексея Навального, Леонид Волков, объявил о новой акции протеста 14 февраля Он рассказал в эфире «МБХ Медиа», что это будет совсем другой формат — без непосредственного взаимодействия с полицией…

5 90 6 18643

Популярное за неделю

Новости

Reuters: Российские власти планируют потратить около 500 миллиардов рублей на новый пакет социальных расходов Это хотят сделать перед осенними выборами для устранения недовольства людей из-за падения уровня жизни…

5 77 6 47751
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Любопытно, что никто теперь не лицемерит. С населением обращаются абсолютно откровенно, как с врагами, как с военнопленными, в стилистике вертухаев концлагеря. Разыгрывается черная комедия: Фараон и его враги…

5 69 6 183469 03.02
#слушать 52:36 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Прав ли Григорий Явлинский, резко критикуя Алексея Навального? 
5 146 6 43733 07.02
Блоги

Людмила Шабуева главный редактор «Эхо Москвы» в Ярославле

Страна ещё не видела настолько одинокого Путина Был упущен из вида самый главный критерий информационной войны — это оперативность. Какие-то новые подробности про дворец появлялись в независимых СМИ практически каждый день. Кремль же реагировал медленней медленного…

5 239 6 475583 04.02
Интервью Информационный канал

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Уже в 18:00 было обнародовано Путиным его решение относительно судьбы Навального. В узком кругу. Причем в то время, как г-н Вайно настаивал на домашнем аресте, группа Патрушева настаивала на реальном сроке 3,5 года…

5 88 6 186145 02.02
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8995584
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4806269

Сегодня в эфире