Кремль: Призывы соратников Навального к ЕС и США о санкциях против ряда россиян юридически не являются правонарушением

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об инициативе российского парламента приравнять подобные деяния к преступным.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее назвала предательством призывы ввести санкции. Захарова предупредила, что российские власти считают неприемлемым присутствие европейских дипломатов на протестных митингах.

Захарова считает, что Евросоюз хотел устроить России публичную порку во время визита в Москве представителя по внешней политике Жозепа Борреля.