В Кремле опровергли сообщения Reuters о выделении около 500 млрд рублей на соцподдержку в преддверии выборов

Публикация агентства Reuters о выделении еще около 500 миллиардов рублей на социальные расходы не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские власти якобы собираются дополнительно выделить на социальные расходы порядка 500 миллиардов рублей перед осенними выборами в Госдуму и на фоне протестных акций.

«Вы знаете, нам Reuters вчера прислал письмо, в котором написал, мол, нам стало известно, что-то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллион планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты, просим прокомментировать. И, не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого Reuters опубликовал новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Reuters», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли планы о выделении средств в преддверии выборов.