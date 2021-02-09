Двое мужчин устроили стрельбу из травматического пистолета у ресторана на Большой Пироговской улице в Москве

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, пострадавших нет. Полицейские изъяли пистолет и четыре гильзы.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, пострадавших нет. Полицейские изъяли пистолет и четыре гильзы.
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