Средний курс биткоина на биржах обновил исторический рекорд, превысив $48 тысяч

Это следует из данных портала CoinDesk. Вчера биткоин заметно подорожал на новостях о том, что компания Тесла инвестировала в эту валюту около $1,5 миллиардо.
2021-02-09T12:41:25+03:00
2021-02-09T13:02:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:41, 09 февраля 2021
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