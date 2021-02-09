Депутат Саратовской облдумы Бондаренко готов участвовать в избирательной кампании, если его не лишат мандата

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что готов выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах в Госдуму в одном округе с нынешним спикером парламента Вячеславом Володиным, если его не лишат мандата. Он отметил, что решение о выдвижении принимает федеральный съезд.

На вопрос, собирается ли он избираться в Госдуму РФ на предстоящих выборах, Бондаренко ответил: «Теперь уже не знаю, учитывая последние события. Мои планы и мой настрой не изменился, но вмешался ряд факторов», — сказал он.

На данный момент, как отметил Бондаренко, идет проверка. «Дело в том, что «Единая Россия» имеет виды осудить меня по антикоррупционной статье. Некоторое время назад, в апреле 2020 года, «ЕР» инициировала поправки в Госдумы, которые запрещают депутату на непостоянной основе работать, депутат не может получать гонорары за публикации. Но мне надо как-то жить. Я работаю блогером, у меня ютюб-канал — это моя единственная работа. За мои доходы с ютуба власть меня считает коррупционером. И сейчас в Госдуме проходит комиссия по доходам, она как раз на сегодняшний день назначена. Если комиссия признает меня виновным, отправит это в прокуратуру и через суд будут лишать меня мандата, и признав меня коррупционером, мне не дадут выдвинуться», — сказал он.

Ранее депутат Николай Бондаренко, автор популярного ютюб-канала «Дневник депутата», был задержан за участие в несанкционированной акции 31 января и оштрафован Саратовским судом на 20 тысяч рублей, «Да, штраф выписали мне за участие в протесте. Моя позиция такова, чтобы людей не пытали, пакеты на голову не надевали, не били током, чтобы полиция вела себя в рамках своих полномочий. Я народный депутат и старался помочь, чтобы люди могли высказать свою позицию. В мою поддержку и за освобождение выходили депутаты Госдумы от фракции КПРФ в одиночные пикеты. Моя партия в очередной раз продемонстрировала, насколько мы можем солидарно и до конца отстоять нашу позицию, мы проявили сплочение», — отметил депутат.