Федеральные власти США, как ожидаются, назовут причину крушения вертолета, на котором летели Коби Брайант и его дочь

Один из величайших баскетболистов всех времен, легендарный атакующий защитник Los Angeles Lakers, Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще шесть пассажиров летели на молодежный баскетбольный турнир в Лос-Анджелесе 26 января прошлого года, когда их вертолет попал в туман и разбился. 9 пассажиров и пилот вертолета Sikorsky S-76 погибли.

Коби Брайанту был 41 год. Вдова баскетболиста возложила вину на пилота Ару Забояна и компании, которые владели вертолетом и эксплуатировали его. Брат пилота заявил, что Коби Брайант знал о рисках полета в такую погоду, но обвинять баскетболиста не стал.

Вертолетные компании назвали погоду в тот день стихийным бедствием, и обвинили авиадиспетчеров. Национальный совет США по безопасности на транспорте заявил, что признаков механической неисправности вертолета не было. Сегодня ведомство должно объявить результаты расследования и назвать причину крушения.

Вертолет на котором летел Коби Брайант, не был оборудован системой информирования и предупреждения о местности, которая сигнализирует, когда лайнеру грозит авария.

После аварии Конгресс США внес проект Закона имени Коби Брайанта и Джианны Брайант, согласно которому такие устройства должны быть установлены на всех вертолетах, перевозящих шесть или более пассажиров.