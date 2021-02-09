Следствие требует отправить под домашний арест до 23 марта московского муниципального депутата Константина Янкаускаса

Об этом сообщили ТАСС в Басманном суде, куда поступило ходатайство СК.
Янкаускас — один из фигурантов дела о нарушении санитарных норм на акции 23 января.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщили ТАСС в Басманном суде, куда поступило ходатайство СК.
Янкаускас — один из фигурантов дела о нарушении санитарных норм на акции 23 января.
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…
Владелец дома в Фрайбурге, где жил Навальный, пока лечился в Германии, обвинил во лжи журналистов «Россия 1» Хозяин виллы, чье имя не сообщается, рассказал телеканалу «Дождь», что съемочная группа российского федерального телеканала арендовала здание на выходные, представившись туристами из Бельгии…