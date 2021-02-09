По официальным данным, в Москве выявлены 15 019 новых случаев коронавируса за сутки

Умерли 530 человек, — сообщает федеральный штаб. В Москве за сутки около полутора тысяч заболевших.

За сутки в России полностью выздоровели 21 795 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 998 216 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 598 летальных исходов, выздоровели 3 493 886 человек.