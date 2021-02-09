Американская киноакадемия объявит шорт-лист номинантов по девяти категориям, включая «лучший иностранный фильм»

От России в этом году выдвинута картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Голосование по шорт-листу «Оскара» завершилось 5 февраля и в этом году, из-за пандемии коронавируса киноакадемия изменила правила номинации в категории «лучший иностранный фильм».

По новым правилам члены академии из комитета по иностранному кино оценивают 93 фильма по шкале от 6 до 10, и 15 картин, набравших наибольшее количество голосов, проходят в следующий тур. Каждый киноакадемии должен посмотреть не менее 12 фильмов из списка — из-за пандемии все фильмы доступны онлайн, что расширило возможности просмотра картин.

15 фильмов, попавших в полуфинал, будут затем доступны онлайн. Члены киноакадемии, которые смогут засвидетельствовать, что посмотрели все фильмы полуфинала, смогут проголосовать за пятерых финалистов. После чего в финале вся киноакадемия в полном составе будет смотреть пять номинированных на лучший иностранный фильм картин и голосовать за победителя.

По версии журнала IndieWire фильм Андрея Кончаловского Дорогие Товарищи, получивший спецприз жюри на Венецианском кинофестивале и награду в категории Лучший Режиссер на Чикагскогом международном кинофестивале, вошел в список топ-15 главных претендентов на попадание в шорт-лист.

Для Кончаловского это уже третья попытка получить «Оскар».