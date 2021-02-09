Полиция Москвы называет недостоверной информацию о краже гуманитарной помощи для находящихся в спецприемнике Сахарово

Утверждается, что все передано арестованным и они обеспечены всем необходимым.
Ранее член СПЧ Екатерина Винокурова сообщила о пропаже трех тысяч комплектов постельного белья, которые были переданы еще в субботу.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Утверждается, что все передано арестованным и они обеспечены всем необходимым.
Ранее член СПЧ Екатерина Винокурова сообщила о пропаже трех тысяч комплектов постельного белья, которые были переданы еще в субботу.
Владелец дома в Фрайбурге, где жил Навальный, пока лечился в Германии, обвинил во лжи журналистов «Россия 1» Хозяин виллы, чье имя не сообщается, рассказал телеканалу «Дождь», что съемочная группа российского федерального телеканала арендовала здание на выходные, представившись туристами из Бельгии…
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…