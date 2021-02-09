Автор сюжета о доме в Германии, где жил Навальный, настаивает на правдивости фактов, приведенных в репортаже

Анастасия Попова отрицает, что владельца дома снимали на скрытую камеру. Она отмечает, что представленные в сюжете данные подтвердили местные жители, а также архитектор, показавший дом во Фрайбурге и фотографию с Алексеем Навальным.

По словам корреспондента ВГТРК, любой может найти эту же квартиру в интернете. В свою очередь соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил, что в репортаже в два раза завысили стоимость аренды дома. Она составила 15 580 евро, сообщил сайту РБК бизнесмен и друг Навального Евгений Чичваркин, который оплатил проживание российского оппозиционного политика.

В сюжете утверждалось, что на это ушло больше 30 тысяч евро. Ранее владелец арендованного двухэтажного дома в немецком Фрайбурге заявил, что журналисты телеканала «Россия 1», снявшие сюжет о вилле, попали в нее обманом и проводили съемки скрытой камерой.

В ответ Анастасия Попова в своем Telegram-канале заверила, что оператор держал видеокамеру «как обычно в руке перед лицом говорящего собеседника», а владельца дома не заинтересовало командировочное удостоверение журналистов с указанием их места работы.

Соратники Навального обсудили с представителями Евросоюза и США санкции против пропагандистов и ближайшего окружения Владимира Путина, — сообщил глава избирательных штабов Навального, Леонид Волков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад ведет агрессивное наступление на страну.

Вчера Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов в ответ на аналогичные действия России, которая обвинила сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии в участии в акции поддержки Навального 23 января.