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09:54, 09 февраля 2021

Власти Китая раздадут гражданам около $1,5 миллионов в рамках эксперимента по использованию цифровой валюты

Деньги можно будет потратить только в определенных оффлайн и онлайн-магазинах с 10 по 17 февраля.



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