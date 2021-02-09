Космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов должен достигнуть сегодня орбиты Марса

Китай, США и Объединенные Арабские Эмираты запустили свои проекты на Марс в июле прошлого года, когда Земля находится максимально близко к Красной планете. В случае успеха, Эмираты станут первой из трех миссий, которая достигла поставленной цели и пятой за всю историю, кто добрался до Марса.

Ожидается, что на подлете корабль снизит скорость почти в 10 раз, что позволит ему закрепиться на орбите. Приземляться на поверхность зонд не будет.

Уже завтра цели достигнет и станция из Китая, позднее к ней присоединится американский марсоход Perseverance. Планируется, что зонд «Надежда» вместе с тремя научными приборами создаст первый полный портрет марсианской атмосферы. Приборы будут собирать различные точки данных по атмосфере, чтобы также оценить сезонные и ежедневные изменения.

Сообщается, что зонд будет вращаться вокруг планеты минимум один марсианский год, это более 650 земных суток.