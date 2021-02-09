Союз европейских футбольных ассоциаций должен представить предложения о новом формате Лиги Чемпионов

Главная цель перемен — избежать создание закрытой суперлиги с участием лучших клубов мира вне юрисдикции УЕФА. Эта идея существует давно и обещает развал нынешней системы клубного футбола.

В УЕФА вынуждены искать альтернативу. Главная идея этого проекта – переход на так называемую швейцарскую систему, которую успешно применяют в шахматах. Количество команд в Лиге Чемпионов при этом увеличивается с 32 до 36, но на группы их не делят, а играют клубы против близких по рейтингу соперников. После 10 туров первые 8 команд выходят в плей-офф, а еще 8 мест разыгрывают в дополнительном туре клубы, занявшие с 8 по 24 место.

В качестве реверанса ведущим топ-чемпионатам, они получают дополнительные места и пять элитных стран теоретически могут быть представлены шестью клубами. Новый формат предполагается задействовать с 2024 года, когда истечет срок действия нынешних контракта по телеправам.

По 32 клуба выступят в Лиге Европы и Лиге конференций.