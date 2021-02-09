Грузовой корабль «Прогресс МС-15» в ближайшие часы должен отстыковаться от Международной космической станции

Речь идет об аппарате, которому принадлежал рекорд по времени полета к МКС.

Всего спуск «Прогресса» с орбиты должен занять около 4 часов. По данным госкорпорации «Роскосмос», примерно после 3 часов полета двигательная установка аппарата будет включена на торможение. Спустя 3,5 минуты двигатель прекратит работу, после чего «Прогресс» начнет резко снижаться. Большая часть аппарата сгорит в атмосфере, а несгораемые элементы, как предполагается, упадут в несудоходном районе Тихого океана.

«Прогресс МС-15» находился на орбите с конца июля прошлого года. Аппарат доставил более 2,5 тонн груза, в том числе топливо, воду, кислород и питание, а также аппаратуру для экспериментов. С космодрома «Байконур» до МКС грузовой корабль долетел за 3 часа 18 минут – на тот момент это был рекордный по быстроте полет. В октябре достижение был побито – пилотируемый корабль «Союз» с космонавтами на борту долетел до МКС за 3 часа 3 минуты.

Рекорды по времени полетов к МКС были поставлены благодаря новой схеме, в рамках которой корабли совершали только 2 витка вокруг Земли. Традиционной же считается схема, когда аппараты делают 34 витка – это занимает двое суток. Также используется схема из 4 витков – тогда полет длится около 6 часов

«Роскосмос» через неделю намерен запустить очередной грузовой корабль «Прогресс». Предполагается, что в отличие от предшественников, он будет лететь к МКС не около 3 часов, а двое суток.