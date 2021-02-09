Новое развитие получил дипломатический конфликт между Москвой и рядом стран Евросоюза

Накануне вечером сразу 3 государства Европы сообщили о высылке российских дипломатов.

Германия, Швеция и Польша почти одновременно объявили персоной нон-грата по одному российскому дипломату. Они должны в ближайшее время вернуться на родину.

В европейских странах пояснили, что это ответ на аналогичные действия Москвы. Ранее российский МИД потребовал покинуть страну сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге, а также одного из немецких дипломатов, работавших в Москве. На Смоленской площади сказали, что дипломаты участвовали в несогласованной акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Западные страны это отрицали. В долгу они не остались. Немцы и шведы высылают из своих стран сотрудников российских посольств в Берлине и Стокгольме, а Польша — генконсульства в Познани.

В российском МИДе решение трех стран назвали недружественным шагом. По версии ведомства Россия выслала дипломатов, цитата «пойманных с поличным». Действия Москвы осудил Госдепартамент США. Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что такие шаги не оправданны и нарушают международные обязательства.

Тем временем Евросоюз приступает к обсуждению новых санкций из-за сообщений о нарушении прав человека в России. Как ожидается, сегодня эту тему поднимут в Европарламенте во время обсуждения визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву.