Правительство Нидерландов продлило до весны комендантский час

В министерстве юстиции королевства пояснили, что опасаются роста темпов распространения новой мутации коронавируса. Уже сейчас, говорят чиновники, ситуация c количеством заражений и госпитализациями хуже, чем ожидалось. Комендантский час ночью ввели в конце января. Это вызвало протесты, которые сопровождались столкновениями с полицией.
2021-02-09T05:03:00+03:00
2021-02-09T04:51:10+03:00
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05:03, 09 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…