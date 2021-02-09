Правительство Нидерландов продлило до весны комендантский час

В министерстве юстиции королевства пояснили, что опасаются роста темпов распространения новой мутации коронавируса. Уже сейчас, говорят чиновники, ситуация c количеством заражений и госпитализациями хуже, чем ожидалось. Комендантский час ночью ввели в конце января. Это вызвало протесты, которые сопровождались столкновениями с полицией.