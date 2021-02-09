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05:03, 09 февраля 2021

Социальная сеть Facebook будет удалять информацию о вакцинации от коронавируса

Это произойдет, если специалисты интерне-ресурса посчитают такие сведения ложными. Под запрет попадут утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря человеку, что вакцины неэффективны, что безопаснее переболеть, чем прививаться, а также что вакцины опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм, говорится в сообщении компании.



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