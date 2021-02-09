Социальная сеть Facebook будет удалять информацию о вакцинации от коронавируса

Это произойдет, если специалисты интерне-ресурса посчитают такие сведения ложными. Под запрет попадут утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря человеку, что вакцины неэффективны, что безопаснее переболеть, чем прививаться, а также что вакцины опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм, говорится в сообщении компании.