Цифровая валюта биткоин трижды за несколько часов установила рекорд

Ее курс превысил отметку в 47 тысяч долларов. Котировки выросли после того, как было объявлено, что компания Илона Маска Tesla инвестировала 1,5 млрд долларов в криптовалюту. Компания также анонсировала планы в ближайшем будущем ввести оплату в биткоинах за свою продукцию.
2021-02-09T05:03:00+03:00
2021-02-09T04:51:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 09 февраля 2021
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