Цифровая валюта биткоин трижды за несколько часов установила рекорд

Ее курс превысил отметку в 47 тысяч долларов. Котировки выросли после того, как было объявлено, что компания Илона Маска Tesla инвестировала 1,5 млрд долларов в криптовалюту. Компания также анонсировала планы в ближайшем будущем ввести оплату в биткоинах за свою продукцию.