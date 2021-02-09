Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США договорились о формате слушаний по импичменту Дональда Трампа

В итоге обвинители от Палаты представителей Конгресса и адвокаты экс-президента должны получить равное количество времени на выступления. Сам процесс должен начаться сегодня. Как ожидается, сначала в Сенате рассмотреть вопрос о конституционности разбирательства. Сколько времени уйдет на всю процедуру, пока неизвестно. Ранее защита Трампа объявила, что сам экс-президент не будет выступать на слушаниях. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за нападения сторонников Трампа на здание Конгресса.
2021-02-09T05:03:00+03:00
2021-02-09T04:51:25+03:00
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05:03, 09 февраля 2021
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