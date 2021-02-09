В спецприемнике под Москвой пропали 3 тыс. комплектов постельного белья, которые предназначались задержанным

Так утверждает член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, которая участвовала в сборе средств на покупку постельных принадлежностей. По ее словам, ни один комплект так и не попал в камеры центра для иностранных граждан в Сахарово, где сейчас находятся те, кому назначили административные аресты после акций протеста. По словам Винокуровой, всего на закупку белья было потрачено около 1 млн руб. Представители властей эту ситуацию пока не комментировали.