В спецприемнике под Москвой пропали 3 тыс. комплектов постельного белья, которые предназначались задержанным

Так утверждает член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, которая участвовала в сборе средств на покупку постельных принадлежностей. По ее словам, ни один комплект так и не попал в камеры центра для иностранных граждан в Сахарово, где сейчас находятся те, кому назначили административные аресты после акций протеста. По словам Винокуровой, всего на закупку белья было потрачено около 1 млн руб. Представители властей эту ситуацию пока не комментировали.
2021-02-09T05:03:00+03:00
2021-02-09T04:49:00+03:00
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05:03, 09 февраля 2021
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