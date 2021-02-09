Мосгорсуд сократил с 25 до 15 суток административный арест главному редактору интернет-издания «Медиазона»

Сергея Смирнова ранее признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Поводом послужила процитированная им в твиттере шутка, в которой полиция усмотрела призывы к участию в протестах из-за упоминания даты и места проведения акции в поддержку Алексея Навального. В поддержку Смирнова выступили около полусотни российских СМИ.