Россия высылает первого секретаря посольства Албании в Москве

Решение министерства иностранных дел стало ответом на действия Тираны. Ранее из Албании выслали сотрудника российской дипмиссии. На Смоленской площади назвали такой шаг албанских властей попыткой заручиться поддержкой антироссийских сил на Западе на фоне избирательной кампании в республике. Официально албанская сторона обвинила первого секретаря российского посольства в нарушении антикоронавирусных мер.

