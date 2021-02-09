ГД приступает к рассмотрению вопроса о наказании за ложную информацию о действиях СССР в годы Второй мировой войны

Этот документ, а также законопроект об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма нижняя палата должна рассмотреть сегодня в первом чтении. Представители научного сообщества, а также правозащитники опасаются, что принятие подобных законов станет серьезной проблемой для историков, особенно тех, кто занимается изучением начального периода Второй мировой войны.
2021-02-09T04:06:13+03:00
2021-02-09T04:06:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2787528-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:06, 09 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владелец дома в Фрайбурге, где жил Навальный, пока лечился в Германии, обвинил во лжи журналистов «Россия 1» Хозяин виллы, чье имя не сообщается, рассказал телеканалу «Дождь», что съемочная группа российского федерального телеканала арендовала здание на выходные, представившись туристами из Бельгии…
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…