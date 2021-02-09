ГД приступает к рассмотрению вопроса о наказании за ложную информацию о действиях СССР в годы Второй мировой войны

Этот документ, а также законопроект об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма нижняя палата должна рассмотреть сегодня в первом чтении. Представители научного сообщества, а также правозащитники опасаются, что принятие подобных законов станет серьезной проблемой для историков, особенно тех, кто занимается изучением начального периода Второй мировой войны.