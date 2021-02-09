Владелец дома в Германии, где жил Алексей Навальный, намерен обратиться в полицию из-за визита сотрудников ВГТРК

По его словам, визитеры вели съемку скрытой камерой и исказили его слова. Хозяин виллы во Фрайбурге сказал телеканалу «Дождь», что корреспондент федерального телеканала Анастасия Попова при заселении представилась французской фамилией. В ее сюжете утверждается, что Навальный арендовал немецкую виллу на два месяца, в то время как политик снимал жильё только шесть недель, отмечает «Дождь». Тем временем, как передает телеканал, сама Попова настаивает, что у них были документы, которые подтверждали, что они журналисты, а хозяина дома не снимали скрытой камерой.