Владелец дома в Германии, где жил Алексей Навальный, намерен обратиться в полицию из-за визита сотрудников ВГТРК

По его словам, визитеры вели съемку скрытой камерой и исказили его слова. Хозяин виллы во Фрайбурге сказал телеканалу «Дождь», что корреспондент федерального телеканала Анастасия Попова при заселении представилась французской фамилией. В ее сюжете утверждается, что Навальный арендовал немецкую виллу на два месяца, в то время как политик снимал жильё только шесть недель, отмечает «Дождь». Тем временем, как передает телеканал, сама Попова настаивает, что у них были документы, которые подтверждали, что они журналисты, а хозяина дома не снимали скрытой камерой.
2021-02-09T04:05:29+03:00
2021-02-09T04:05:34+03:00
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04:05, 09 февраля 2021
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