Басманный суд Москвы должен рассмотреть сегодня вопрос о мере пресечения Константину Янкаускасу

Муниципального депутата района Зюзино обвиняют в нарушении санитарных требований из-за акции в поддержку Алексея Навального. Адвокат Янкаускаса говорит, что следователь намерен ходатайствовать об отправке его подзащитного в СИЗО, хотя этого не предусматривает статья обвинения.

По этому делу, как рассказали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо» проходят уже 11 человек, в том числе брат Навального Олег, а также его соратники Любовь Соболь и Кира Ярмыш. Почти все находятся под домашним арестом.