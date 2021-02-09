Актер Михаил Ефремов подал жалобу на приговор по своему уголовному делу

Ранее его этапировали в Москву из колонии в Белгородской области. В столице Ефремова хотят допросить по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты актера. Сейчас он находится в СИЗО на севере столицы, передает агентство ТАСС. Минувший осенью Пресненский суд приговорил артиста к 8 годам колонии по делу о гибели человека в ДТП, виновником которого был признан Ефремов. Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 лет.