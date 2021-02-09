Иранский военнослужащий может быть причастен к покушению на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

В министерстве разведки Исламской республики утверждают, что сотрудник министерства обороны участвовал в подготовке нападения. Представитель спецслужб в то же время пожаловался в эфире местного телеканала, что его ведомство не может вести работу в вооруженных силах страны. Фахризаде был убит неподалеку от Тегерана в ноябре прошлого года. В покушении на ученого, которого также называли одним из руководителей иранской ядерной программы, иранские власти обвинили израильские спецслужбы.
2021-02-09T03:09:27+03:00
2021-02-09T03:09:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 09 февраля 2021
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