Иранский военнослужащий может быть причастен к покушению на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

В министерстве разведки Исламской республики утверждают, что сотрудник министерства обороны участвовал в подготовке нападения. Представитель спецслужб в то же время пожаловался в эфире местного телеканала, что его ведомство не может вести работу в вооруженных силах страны. Фахризаде был убит неподалеку от Тегерана в ноябре прошлого года. В покушении на ученого, которого также называли одним из руководителей иранской ядерной программы, иранские власти обвинили израильские спецслужбы.