Российские власти планируют расширить эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам

Как пишет газета «КоммерсантЪ», операторов хотят обязать подключить к нему не только «облегченные» версии каналов и социальных сетей, но и видео. В качестве аргумента приводится необходимость продвижения отечественных ресурсов на фоне конфликтов с видеосервисом YouTube. Эксперты считают, что в итоге почти треть пользователей вообще могут перестать платить за интернет, для остальных его стоимость серьезно вырастет, а пространство заполнит реклама.