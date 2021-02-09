Российские власти планируют расширить эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам

Как пишет газета «КоммерсантЪ», операторов хотят обязать подключить к нему не только «облегченные» версии каналов и социальных сетей, но и видео. В качестве аргумента приводится необходимость продвижения отечественных ресурсов на фоне конфликтов с видеосервисом YouTube. Эксперты считают, что в итоге почти треть пользователей вообще могут перестать платить за интернет, для остальных его стоимость серьезно вырастет, а пространство заполнит реклама.
2021-02-09T03:08:58+03:00
2021-02-09T03:08:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 09 февраля 2021
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