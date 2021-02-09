В России почти 40% жителей лишены доступа к качественной воде, говорят в Счетной палате

В первую очередь это связано со сбросами промышленных и бытовых сточных вод, а также стоков с сельскохозяйственных угодий, говорится в отчете надзорного органа. Из-за загрязнения питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности. По данным Счетной палаты, наибольшие суммарные объемы сброса загрязненных стоков в водоемы приходились на Санкт-Петербург, Москву, Магнитогорск, Владивосток, Самару, Братск, Казань и Челябинск.