Суд в Саратове оштрафовал депутата областной думы Николая Бондаренко за участие в акции в поддержку Алексея Навального

. Накануне полицейские задержали его в подъезде собственного дома. Сам Бондаренко и его соратники по партии связали произошедшее с планами депутата выставить свою кандидатуру на думских выборах в том же регионе, где будет выдвигаться нынешний спикер нижней палаты, единоросс Вячеслав Володин.
2021-02-09T03:07:16+03:00
2021-02-09T03:07:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 09 февраля 2021
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