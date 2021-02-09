Суд в Саратове оштрафовал депутата областной думы Николая Бондаренко за участие в акции в поддержку Алексея Навального

. Накануне полицейские задержали его в подъезде собственного дома. Сам Бондаренко и его соратники по партии связали произошедшее с планами депутата выставить свою кандидатуру на думских выборах в том же регионе, где будет выдвигаться нынешний спикер нижней палаты, единоросс Вячеслав Володин.