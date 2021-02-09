Деятели науки и культуры призвали российские власти остановить репрессии против участников протестов

Более 180 учёных, актёров, писателей и режиссёров поддержали обращение с требованием отпустить всех задержанных на акциях, пишет «Новая газета». По словам авторов обращения, власти отклонили все заявки на проведение митингов, и тем самым нарушили 31 статью Конституции, которая гарантирует право на собрания. Среди подписавших обращение – актеры Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Яна Троянова, режиссёры Андрей Звягинцев и Жора Крыжовников, писатели Борис Акунин, Денис Драгунский, Михаил Айзенберг, Сергей Гандлевский и Юлий Ким, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова и многие другие.