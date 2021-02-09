Швеция, Германия и Польша высылают по одному российскому дипломату

Это стало ответом на решение Москвы, которая объявила персона нон грата троих сотрудников посольств этих стран в России. В российском МИДе считают, что действия Стокгольма, Берлина и Варшавы не следует расценивать как зеркальные меры. НА Смоленской площади ранее обвинили высылаемых дипломатов в том, что они участвовали в акциях в поддержку Алексея Навального.