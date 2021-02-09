Евросоюз приступает к обсуждению новых санкций из-за сообщений о нарушении прав человека в России

Как ожидается, сегодня эту тему поднимут в Европарламенте, передает агентство «Интерфакс». О подобных мерах в отношении российских чиновников и ряда приближенных к руководству России предпринимателей говорил после визита в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он также собирается обсудить этот вопрос в конце февраля с министрами иностранных дел стран-членов ЕС. В ходе визита в Россию Боррель требовал от имени Евросоюза освободить оппозиционного политика Алексея Навального и задержанных участников акций в его поддержку.