Власти американского штата Джорджия начали расследование в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа

Это связано с его попытками добиться отмены результатов президентских выборов в штате, передает агентство Reuters. Само расследование, по словам источника, относится к административному производству. Дальнейшее решение будет принимать прокуратура. Газета The Washington Post опубликовала ранее запись телефонного разговоре Трампа с представителями руководства Джорджии. В нем, как отмечало издание, тогда еще президент США угрожал собеседнику и требовал пересчета голосов.