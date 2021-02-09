Власти американского штата Джорджия начали расследование в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа

Это связано с его попытками добиться отмены результатов президентских выборов в штате, передает агентство Reuters. Само расследование, по словам источника, относится к административному производству. Дальнейшее решение будет принимать прокуратура. Газета The Washington Post опубликовала ранее запись телефонного разговоре Трампа с представителями руководства Джорджии. В нем, как отмечало издание, тогда еще президент США угрожал собеседнику и требовал пересчета голосов.
2021-02-09T02:05:27+03:00
2021-02-09T02:05:27+03:00
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02:05, 09 февраля 2021
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