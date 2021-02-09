Смертность в России по итогам прошлого года выросла на 18%

Это самый высокий показатель в стране за более чем 70 лет, отмечает интернет-издание «Открытые медиа». Всего, по данным Росстата, в прошлом году в России скончались около 2,1 млн. человек. При этом избыточная смертность составила чуть более 320 тысяч человек. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что одной из причин таких показателей стала пандемия коронавируса. В то же время она напомнила, что речь пока что речь идет о предварительных данных. Между тем, как отмечает газета РБК, общее число умерших, для которых коронавирус стал как основной, так и косвенной причиной смерти, за апрель—декабрь 2020 года, по официальным данным, составило более 160 тысяч.
2021-02-09T02:04:57+03:00
2021-02-09T02:04:57+03:00
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02:04, 09 февраля 2021
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