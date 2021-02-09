Родственники убитых в ЦАР журналистов выступили против установки им памятника на деньги бизнесмена Евгения Пригожина

Письмо с изложением своей позиции они направили руководству африканского государства, а также президенту России Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. В документе, который оказался в распоряжении телеканала «Дождь», говорится, что родные убитых считают подобные планы глумлением над памятью журналистов. Они подозревают в причастности к преступлению и последующей попытке запутать следы людей из окружения Пригожина. Установить памятник на месте убийства журналистов предприниматель, которого в прессе называют также «поваром Путина» предложил в середине января. Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко убили в ЦАР 3детом 2018 года. Они отправились туда для съемок документального фильма о ЧВК «Вагнера», которую связывают с Пригожиным.
2021-02-09T01:07:31+03:00
2021-02-09T01:07:31+03:00
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01:07, 09 февраля 2021
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