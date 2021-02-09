Кремль, как передает агентство Reuters, намерен направить почти 500 млрд. рублей на снижение недовольства населения

Источники агентства в правительстве не стали уточнять, как именно будут распределяться средства. В то же время они говорят, что президент Владимир Путин может анонсировать новые меры в послании Федеральному собранию. На такой шаг было решено пойти после недавних массовых акций в поддержку Алексея Навального. По замыслу, как передает агентство, люди должны почувствовать, что власти знают об их финансовых проблемах и делают что-то, чтобы им помочь. Ни в администрации президента, ни в правительстве эту информацию пока не комментировали.
2021-02-09T01:06:27+03:00
2021-02-09T01:06:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 09 февраля 2021
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