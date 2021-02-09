ЕСПЧ обязал Россию срочно допустить медиков, к уроженцам Чечни, которых силой вернули в республику

В начале февраля обоих задержали в Нижнем Новгороде, где они укрывались из-за преследований дома. ЕСПЧ согласился с доводами защитников, что существует угроза здоровью и жизни задержанных, рассказали в организации «Российская ЛГБТ-сеть», которая помогала обоим молодым людям. Правозащитники подчеркнули, что с момента задержания с ними не дают встретиться адвокатам. Ранее власти Чечни объявили, что оба задержанных признались в пособничестве террористам.