Полиция в Москве задержала муниципального депутата района Останкино Павла Кирикова

Сотрудники МВД утверждают, что нашли у него дома боевой патрон, пишет сайт «ОВД-Инфо». У депутата есть несколько охотничьих ружей с боеприпасами, а также соответствующие разрешения. Кириков настаивает, что сам он никогда не покупал боевых патронов. 2 февраля его задержали у здания Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Тогда на депутата составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия.