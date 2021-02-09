Полиция в Москве задержала муниципального депутата района Останкино Павла Кирикова

Сотрудники МВД утверждают, что нашли у него дома боевой патрон, пишет сайт «ОВД-Инфо». У депутата есть несколько охотничьих ружей с боеприпасами, а также соответствующие разрешения. Кириков настаивает, что сам он никогда не покупал боевых патронов. 2 февраля его задержали у здания Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Тогда на депутата составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия.
2021-02-09T01:05:19+03:00
2021-02-09T01:05:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 09 февраля 2021
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