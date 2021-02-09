США впервые разместят в Норвегии сверхзвуковые бомбардировщики В-1

Вашингтон, как передает телеканал CNN, посылает Москве четкий сигнал о том, что американские военные будут действовать в стратегически важном для них арктическом регионе и защищать союзников. В королевство направят четыре стратегических бомбардировщика. По сведениям телеканала, они в течение трех недель выполнят серию миссий за Полярным кругом у границ России. Официальной реакции Москвы пока не последовало.
2021-02-09T01:04:43+03:00
2021-02-09T01:04:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 09 февраля 2021
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