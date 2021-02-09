Сенат США должен приступить сегодня к рассмотрению вопроса об импичменте бывшего президента Дональда Трампа

Он стал первым в истории страны главой государства, в отношении которого такую процедуру проводят уже во второй раз. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за нападения его сторонников на Капитолий в начале года. Ранее импичмент поддержала Палата представителей. Сколько продлится рассмотрение вопроса в Сенате, пока неизвестно. Адвокаты Трампа настаивают, что он не призывал к нападению на здание Конгресса. Они считают предстоящую процедуру неконституционной.