Сенат США должен приступить сегодня к рассмотрению вопроса об импичменте бывшего президента Дональда Трампа

Он стал первым в истории страны главой государства, в отношении которого такую процедуру проводят уже во второй раз. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за нападения его сторонников на Капитолий в начале года. Ранее импичмент поддержала Палата представителей. Сколько продлится рассмотрение вопроса в Сенате, пока неизвестно. Адвокаты Трампа настаивают, что он не призывал к нападению на здание Конгресса. Они считают предстоящую процедуру неконституционной.
2021-02-09T01:04:17+03:00
2021-02-09T01:04:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2787486-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:04, 09 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…
Владелец дома в Фрайбурге, где жил Навальный, пока лечился в Германии, обвинил во лжи журналистов «Россия 1» Хозяин виллы, чье имя не сообщается, рассказал телеканалу «Дождь», что съемочная группа российского федерального телеканала арендовала здание на выходные, представившись туристами из Бельгии…