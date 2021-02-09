В работе мессенджера «Телеграм» в России этим вечером наблюдались сбои. Было зафиксировано свыше 300 отчетов о проблемах. Это следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Большая часть пользователей (84%) жаловалась на невозможность подключения к сервису, еще 15% — на трудности с отправкой сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. О сбоях сообщали также в Белоруссии и на Украине.