Актёр Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор

О том, что судебное решение будет оспорено, Михаил Ефремов рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые посетили его в столичном СИЗО Водник. Об этом сообщил пресс-секретарь ОНК Алексей Мельников. По его словам актер нормально выглядит, жалоб от него не было. Ефремова недавно этапировали из колонии в Белгородской области, где он отбывает наказание, в Москву для участия в следственных действиях. Это связано с делом о даче ложных показаний свидетелями, которые выступали на процессе и утверждали, что Ефремова не было за рулём в момент смертельного ДТП. Мельников полагает, что актер пробудет в СИЗО не меньше двух месяцев до того как его вернут в колонию. Напомню, авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы в начале прошлого лета. Машина актера выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Его водитель Сергей Захаров умер в больнице. Ефремова — в момент ДТП он был нетрезв — признали виновным в нарушении правил дорожного движения и гибели человека. Актёру дали 8 лет колонии общего режима, позже Мосгорсуд сократил срок на полгода.

После освобождения Ефремов по решению суда три года не сможет управлять автомобилем.