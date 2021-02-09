Владелец дома в Фрайбурге, где жил Навальный, пока лечился в Германии, обвинил во лжи журналистов «Россия 1»

Хозяин виллы, чье имя не сообщается, рассказал телеканалу «Дождь», что съемочная группа российского федерального телеканала арендовала здание на выходные, представившись туристами из Бельгии. Собеседник «Дождя» утверждает, что не знал, что это российские журналисты. По его словам, они вели съемку скрытой камерой. После выхода сюжета он обратился в правоохранительные органы Германии. Съемка скрытой камерой — уголовно наказуемое преступление, сказал «Дождю» глава избирательных штабов Навального Леонид Волков. Он также отметил, что в сюжете «Вестей» был завышен срок аренды и в два раза завышена ее стоимость. Она составила 15,5 тысяч евро, уточнил РБК бизнесмен и друг политика Евгений Чичваркин, который оплатил его проживание в этом доме.