Европарламент, как ожидается, обсудит итоги визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля

Политическая ситуация в России и состояние ее отношений с Евросоюзом считаются одной из центральных тем сессии. Планируется, что перед депутатами Европарламента с отчетом о поездке выступит сам Боррель. Он подчеркнул, что дискуссия послужит подготовкой к дебатам на уровне министров иностранных дел, а затем – и лидеров Евросоюза.

В середине января Европарламент принял резолюцию, в которой призвал сообщество ввести санкции против российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток-2». Поводом стал арест политика Алексея Навального, которого евродепутаты требуют освободить.

Некоторые из них пообещали выступить на сегодняшнем заседании с резкой критикой Борреля. Часть депутатов, например, недовольна тем, что глава внешнеполитической службы ЕС вел себя в Москве на прошлой неделе, по их мнению, «недостаточно жестко». Также раздаются призывы осудить разгон протестных акций в России и принять меры по новому механизму, предполагающему санкции за нарушение прав человека. К слову, введение таких ограничений накануне не исключал и сам Жозеп Боррель.

В ходе визита в Москву Боррель провел переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. После своего отъезда еврочиновник заявил, что Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога с Брюсселем, из-за чего стороны отдаляются друг от друга. В МИДе выразили удивление такой оценкой.