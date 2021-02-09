Мосгорсуд сократил с 25 до 15 суток срок ареста главному редактору интернет-издания «Медиазона» Сергею Смирнову

Судья Илья Козлов счел его вину доказанной, но учел журналистскую деятельность Смирнова и находящегося на его иждивении ребенка.

Ранее Тверской суд признал Смирнова виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. Поводом стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве журналиста с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Фото сопровождалось датой и временем митинга в поддержку Алексея Навального.

В поддержку коллеги выступили редакции более 30 российских СМИ, в том числе «Эха Москвы», Союз журналистов России, а также международные журналистские организации.

Главный редактор сайта carnegie.ru Александр Баунов в эфире «Эха» высказал мнение, что независимой журналистике в России угрожает опасность со стороны государства. Он отметил, что подобными арестами власть усугубляет политическую ситуацию в стране.