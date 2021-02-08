Белоруссия инициирует экстрадицию из Латвии экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало

Следственный комитет направил документы в генпрокуратуру, сообщил гостелеканал «Беларусь 1». По информации СК, оппозиционер обвиняется по ряду коррупционных преступлений, в том числе получение взяток в особо крупном размере, сказала ведущая в эфире канала.

В июле прошлого года Центризбирком не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, объяснив это нехваткой достоверных подписей избирателей за его выдвижение. Цепкало обжаловал отказ в регистрации в Верховном суде, но тот жалобу отклонил. Позже из-за опасения быть задержанным оппозиционер уехал из страны. В середине августа стало известно, что в отношении Цепкало возбуждено уголовное дело о получении взятки, он объявлен в розыск в Белоруссии и России.