Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 годам колонии по делу о ДТП, подал кассационную жалобу на приговор

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к семи с половиной годам колонии по делу о ДТП, подал кассационную жалобу на приговор. Он рассчитывает, что ее рассмотрят, пока он находится в Москве. Об этом рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, после посещения актера членами ОНК в московском СИЗО «Водник».

Ефремова доставили в Москву из колонии в Белгородской области для участия в следственных действиях по делам о даче ложных показаний, которые возбудили в отношении троих свидетелей защиты, выступивших на процессе.