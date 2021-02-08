Бывший замглавы ликвидированного Спецстроя А. Мордовец получил 13,5 лет колонии строгого режима по делу о взятке

Бывший замглавы ликвидированного Спецстроя Александр Мордовец получил 13,5 лет колонии строгого режима по делу о взятке. Такое решение принял сегодня Бабушкинский суд Москвы. Второго фигуранта этого дела, экс-гендиректора компании «Строймонолит-14» Олега Щурова суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

Процесс начался в ноябре 2019 года. Следователи обвинили Мордовца в получении взяток от Щурова на 32 млн руб. за покровительство и заключение подрядов. Оба подсудимых своей вины не признали.